Besitzer kleiner Hände bekommen ein Problem

Mit 6,9 Zoll Diagonale ist das neue Ultra-Modell schon fast ein kleines Tablet, bietet also eine Menge Bildfläche. In puncto Handling operiert man hier aber hart am Limit, handlich ist ein so großes Smartphone nun wirklich nicht mehr - trotz beinahe nicht existenter Ränder ums Display. Mit einer durchschnittlichen Männerhand lässt es sich durch das lang gezogene 19:9-Seitenverhältnis zwar noch akzeptabel greifen, wer kleinere Hände hat, könnte aber Probleme bekommen.