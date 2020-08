Uli Hoeneß hofft, wie so viele bei Bayern München, dass Österreichs Star David Alaba beim deutschen Fußball-Meister bleibt. Auch wenn internationale Interessenten finanziell mehr bieten sollten, rät der frühere FC-Bayern-Präsident dem Abwehrchef zum Verbleib. „Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass die letzte Million nicht so wichtig ist“, sagte Hoeneß in einem DAZN-Interview. Außerdem wäre der Wiener für den früheren Bayern-Boss „der Erste“ in dessen Karriere, der von selbst gehen würde.