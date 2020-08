Bosnien einziges Land, das „bislang nicht als Minderheit anerkannt ist“

„Wir gehören zu den fünf größten Gemeinschaften, die sich am besten in die österreichische Gesellschaft integriert haben und unser Anteil am Arbeitsmarkt liegt in einer Kategorie mit den ,heimischen‘ ÖsterreicherInnen“, erklärt der Obmann. Bosnien und Herzegowina sei das einzige Land, „welches zur Habsburger Monarchie gehörte und dessen MigrantInnengruppe bislang aber nicht als Minderheit in Österreich anerkannt ist“, schreibt Duhan.