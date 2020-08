„Ich bin heute eine andere Person, ich habe keine Angst mehr“, so der Künstler in einem Interview mit der römischen Tageszeitung „La Repubblica“. „Nachdem ich an Covid-19 erkrankt bin, habe ich mir selber versprochen, dass ich mit all meinen Kräften für die Rehabilitierung meines Namens kämpfen werde, sollte ich wieder genesen. Ich habe niemanden missbraucht. Das werde ich, solange ich lebe, wiederholen“, sagte der Spanier.