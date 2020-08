30 Personen, die „Zuschauer“ im Stadion simulierten, und die im Studienzeitraum während der Geisterspiele insgesamt rund 14.860 Sozialkontakte hatten. „Obwohl Hartberg Corona-Hotspot war, gab es aber keinen einzigen positiven Fall“, so Studienleiter Martin Imhof, der daraus schließt: „Wenn sich alle an das Präventionskonzept halten, ist die Ansteckungsgefahr in den Stadien gering. Ziel muss die Rückkehr zu einem normalen Leben sein!“