Die Serie ist gerissen: Nach fünf Tagen in Folge, an denen die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich im zweistelligen Bereich geblieben war, haben am Donnerstag landesweit insgesamt 130 Neuinfizierte registriert werden müssen. Mehr als die Hälfte der neuen Fälle wurde dabei in der Bundeshauptstadt verzeichnet.