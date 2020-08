Lara, rechts im Bild, ist seit dem 6. uli aus Wien 22, Baschgasse 13 (Süßenbrunn) abgängig. Sie ist eine graue, sehr scheue Hündin, ihr Vater ist ein Großpudel und ihre Mutter ist ein Husky. Sie lebte bis zum Tag ihres Verschwindens mit beiden Elterntieren in einem Einfamilienhaus in Süßenbrunn. Lara ist nicht kastriert, aber gechippt. Die Familie setzt einen Finderlohn von 100 Euro aus. Hinweise bitte an Tel.: 0699/182 204 99.