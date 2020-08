„Tiere sind für alle Menschen eine Bereicherung“

Die artgerechte Haltung der Tiere ist dabei selbstverständlich. Die Tierhaltung wird laufend in Kooperation mit Tierschutzombudsstelle Wien überprüft „Unsere Projekte rund um “A G´spia für´s Tier„ sind höchst erfolgreich. Viele Katzen und Hunde leben in unseren Häusern und tragen dazu bei, die Lebensqualität der Bewohner maßgeblich zu verbessern. „Egal, ob arm oder reich - Tiere sind für alle Menschen eine Bereicherung“, stellt Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien fest. „Wir haben Klienten, die nur mehr ihre Katzen als einzige emotionale Bezugsmöglichkeit hatten und mit nichts als ihrem Tier zu uns kamen. Wir konnten sie in unseren Einrichtungen aufnehmen und damit dazu beitragen, dass sich Mensch und Tier wieder wohlfühlen“, so Wehsely abschließend.