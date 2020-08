Die lange Reise

Gasper: „Sie hatten im Krieg schwere Bombenschäden davongetragen und wurden daher im Jahr 1956 nach Wien geschickt. Man restaurierte Egyd und Sebastian nicht nur, sondern fertigte auch Kopien von ihnen an.“ Mit der Auflage, die Kopien am Denkmal aufzustellen und die Originale ins Museum zu bringen, schickte man die Statuen zurück. Dummerweise wurde dabei auf den Auftrag für die „echten“ Heiligen vergessen. Nachdem die Holzbehälter fast 25 Jahre lang von Depot zu Depot gekarrt worden waren, sahen die Figuren im Inneren schließlich wieder so wie nach Bombentreffern aus. „1990 mussten sie erneut aufwändig restauriert und am Denkmal neu aufgestellt werden. Die Kopien fanden damals einen Platz in der Stadtpfarrkirche.“