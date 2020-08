Was für ein Spiel! Galt nicht nur für die lange große Leistung des LASK beim 1:2 gegen Manchester United am Mittwochabend, sondern auch für die ebenso große Symbolik vorm Anpfiff! Die es in der 110-jährigen Geschichte von Old Trafford noch nie gegeben hatte. So gab es trotz der Null-Stimmung und des 0:5 aus dem Hinspiel Gänsehaut-Momente ...