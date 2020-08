„Sehe die freiheitlichen Werte von jetziger Parteispitze nicht vertreten“

Die freiheitlichen Werte sieht Strache von der jetzigen Parteispitze nicht vertreten. „Ich habe mich ja für den Wiedereinstieg in die Politik entschieden, weil ich gesehen habe, wie meine Nachfolger das alles über Bord geworfen haben.“ Hofers Anbiederung an die ÖVP erinnere an die einstige Fernsehshow „Wer will mich?“, wo dieser „Hund und Katzerl“ spiele. Kickl wiederum habe zwar viele Themen kopiert, stoße jedoch in seiner „übersteigerten, fast schon empathielosen Art und Weise“ Menschen ab.