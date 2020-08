Einsatz für die Bergrettung und Alpinpolizei am Mittwoch in Osttirol! Acht belgische Urlauber mit zwei Kleinkindern (1 und 2 Jahre) hatten sich bei einer Wanderung in Prägraten verirrt. Nachdem sie in ein absturzgefährdetes Gelände geraten waren, setzten sie einen Notruf ab.