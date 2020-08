Da die Bundesliga mit einem Aus von Mattersburg aufgrund der jüngsten Entwicklungen rechnen musste, hatte man zuletzt schon in zwei Richtungen geplant. „In erster Linie was den Spielplan betrifft, da haben wir uns gewappnet“, sagte der Wiener. Nun verbleibt die sportlich abgestiegene WSG Tirol im Oberhaus und darf versuchen, es in der zweiten Saison in der Bundesliga besser zu machen. „Das Wichtigste ist, dass die WSG Tirol jetzt endlich ihren Kader planen kann“, so Ebenbauer. Die Tiroler treten nun neuerlich im Innsbrucker Tivoli Stadion Tirol an, in der 2. Liga wäre das Gernot Langes Stadion in Wattens die Heimat gewesen.