Auf sportlicher Ebene würden nur noch Details für eine Umsetzung fehlen, in Fragen der möglichen Zuschauerkapazitäten müssten noch gemeinsam innovative Lösungen entwickelt werden, so die Liga. „Wir haben das Gefühl bekommen, dass alles versucht wird, um uns sowohl wirtschaftlich als auch sportlich zu unterstützen. Die Politik will eine Saison 2020/21 in der bet-at-home ICE Hockey League ermöglichen und nicht verhindern“, sagte Liga-Präsident Jochen Pildner-Steinburg.