Entlang des Achensees traumhafte Aktivitäten erleben

Wer Urlaub im Natur- und Aktivhotel Reiterhof****s macht, der sollte sich auf jeden Fall genug Zeit nehmen, um alle Aktivitäten rund um und am Achensee auszuprobieren. Egal ob Sie mit der Karwendel Bergbahn in luftige Höhen wollen oder sich schnell fortbewegen möchten bei einer Mountainbike- oder E-Bike-Tour, hier findet wirklich jeder das Richtige für sich. Beim „Wünsch Dir Was“ Service können Sie außerdem noch zahlreiche weitere Aktivitäten gratis erleben. Sollten Sie den Achensee auf andere Art erkunden wollen, dann bietet sich eine Seerundfahrt, eine Einheit Stand Up Paddling oder eine Surf-Stunde an. Auch abseits des Sees bietet die Region einiges. Wollten Sie schon immer mal die Swarovski Kristallwelten bestaunen? Oder ist Ihnen ein Eintritt ins die Silberbergwerke Schwaz lieber? Auch das können Sie mit dem „Wünsch Dir Was“-Service des Hotels kostenlos erleben.