Vater und Sohn hatten Mittwochnachmittag gemeinsam die Klettertour im Fallbach Klettersteig in der Gemeinde Malta in einer Seehöhe von rund 1000 Metern unternommen. Der Klettersteig weist eine hohe Schwierigkeitsstufe auf. Im Schlussabschnitt des Klettersteiges kam der Sohn nicht mehr weiter und deshalb musste der Vater einen Notruf absetzen. Beide mussten in weiterer Folge von vier Männern der Bergrettung Lieser-Maltatal gesichert bis an den oberen Ausstieg des Klettersteiges gebracht und dann zu Fuß über den Abstiegsweg bis in das Tal begleitet werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.