Die Insassen der Zuggarnitur blieben unverletzt. Am Fahrzeug und an der Zuggarnitur entstand ein erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren Fügen und Schlitters mit fünf Fahrzeugen und rund fünfzig Mann, drei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug sowie zwei Polizeistreifen.