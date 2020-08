Ein schwieriger Herbst steht bevor

In den Jahren 2018 und 2019 war die Zahl der Privatkonkurse um zwei Drittel in die Höhe geschnellt; Grund war eine Gesetzesänderung. Wenn der aktuelle Trend anhalte, steht ein trauriger Herbst bevor: „Die Zahl der Privatkonkurse könnte dann deutlich über jenen der vergangenen Jahre liegen“, zeigt sich Lösch besorgt. Um das Beratungsangebot zu verstärken, will das Sozialressort des Landes nun mehr Mittel für Personal zur Verfügung stellen.