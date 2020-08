Was für ein schrecklicher Unfall in Katowice! Im Kampf um den Sieg der ersten Etappe der Polen-Radrundfahrt hat es auf der Ziellinie einen Horror-Sturz gegeben. Der Niederländer Fabio Jakobsen wurde beim Endspurt ausgerechnet von seinem Landsmann in die Absperrung gedrängt, der sich danach mit einer geschätzten Höchstgeschwindigkeit von rund 80 km/h überschlug. Der 23-Jährige Jakobsen liegt im künstlichen Koma - sein Zustand sei ernst, aber stabil, wie sein Team Quick Step in der Nacht auf Donnerstag bekannt gab.