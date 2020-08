Nummerntafel für Radler

Weil das auf sich warten lassen wird, beschäftigt die Wiener bis dahin ein ganz konkretes Anliegen. Sie wünschen sich Nummerntafel für Radler! Der Unmut gegenüber Rasern und Einbahnsündern steigt. Mit Kennzeichen wären sie nicht mehr anonym und würden sich an die Regeln halten, so die Hoffnung vieler Leser. Am Mittwoch erst vermeldete die Polizei: Ein Radler schlug einem Fußgeher ins Gesicht und floh. Lebensgefahr!