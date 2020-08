Feiern ja - „aber geordnet und legal“

Ein weiterer Party-Hotspot ist der Teich am Wienerberg. Das belegen Berge von leeren Bier- und Getränkedosen an den Tagen danach. „Dass Jugendliche feiern wollen, ist verständlich. Aber geordnet und legal. Ich fordere die kontrollierte Öffnung der Clubs“, sagt FPÖ-Gastrosprecher Dietmar Schwingenschrot. Die Gastronomie leide unter der Freiluftkonkurrenz. Am Samstag findet daher eine Club-Demo statt. 40 Initiativen bitten um 16 Uhr zum Praterstern. Das Motto lautet: „Save the rave“.