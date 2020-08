Den Angaben zufolge sicherte sich der Texaner im Rahmen des staatlichen Corona-Hilfsprogramms zwei Unternehmerkredite - angeblich, um seine zahllosen Angestellten zu bezahlen. In Wahrheit beschäftigte der 29-Jährige allerdings keinen einzigen Mitarbeiter - und gab insgesamt 1,6 Millionen US-Dollar (ca. 1,3 Mio. Euro) für sein Vergnügen aus. Neben dem Lamborghini für 200.000 Dollar gönnte er sich auch Immobilien und eine Rolex-Uhr, teilte das Justizministerium mit. Zudem vergnügte sich der Betrüger mit Tausenden Dollar in Stripclubs in Houston.