Der Mann aus Schwarzach im Pongau weckte damit Begehrlichkeiten und wechselte so nach dem Titelgewinn nach St. Pölten. Für die Wölfe feierte er beim 3:2-Sieg des SK Sturm zum Saisonauftakt der Spielzeit 2017/18 sein Debüt in der Bundesliga. In Summe kam Ingolitsch in seinen drei Jahren bei den Niederösterreichern auf 81 Einsätze, dabei erzielte er zwei Treffer. Im Sommer 2019 nahm der Außenverteidiger mit der U21 Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Italien und San Marino teil.