Acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Mittwoch vom Land Kärnten bekanntgegeben. Ein neuer Fall in Klagenfurt und zwei im Bezirk Klagenfurt-Land, drei Fälle in Villach und einer im Bezirk Villach-Land und ein Fall im Bezirk Spittal/Drau. Ein Fall in Klagenfurt und zwei im Bezirk Klagenfurt-Land hängen mit dem am 29. Juli als infiziert gemeldeten Praktikanten des Strandbades Klagenfurt zusammen.