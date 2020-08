Dabei hat die Einführung der Corona-Kurzarbeit noch schlimmere Auswirkungen der Krise auf den Arbeitsmarkt abgefedert. „Allein in der Steiermark hätten wir ohne die Kurzarbeit an die 50.000 Arbeitslosen mehr“, ist Snobe überzeugt. Mit Stichtag 3. August waren in unserem Bundesland exakt 77.017 Menschen in Kurzarbeit - insgesamt waren es bisher schon über 272.000, was fast der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Graz entspricht.