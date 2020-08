Für Neos-Gemeinderat Lukas Rößlhuber geht die Verkehrsberuhigung mit einer Gastro-Erweiterung Hand in Hand: „Ich habe den Eindruck, die Politik hat die Sorgen der Anrainer nicht am Radar. Dem müssen wir uns annehmen.“ Er schlägt intensivere Sozialarbeit vor.Auf schärfere Kontrollen setzt FPÖ-Gemeinderat Robert Altbauer. Auch Bürgerlisten-Gemeinderat Lukas Uitz ist klar: „Die Stadt gehört mit Leben gefüllt, aber auch kontrolliert.“ Die SPÖ will sich die Lärmbelästigung in einem gemeinsamen Prozess näher anschauen. Die KPÖ Plus vermisst ein ganzheitliches Konzept für die Altstadt.