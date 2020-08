Manchester United, Inter Mailand, FC Kopenhagen und Schachtjor Donezk (gegen Oliver Glasners VfL Wolfsburg) haben sich am Mittwochabend für das Finalturnier der Europa League in Nordrhein-Westfalen qualifiziert! Die „Red Devils“ ließen beim 2:1 gegen den LASK nichts anbrennen und treffen nun im Viertelfinale am Montag in Köln auf Kopenhagen. Die Dänen siegten in ihrem Achtelfinal-Rückspiel daheim gegen den türkischen Meister Istanbul Basaksehir 3:0 und machten damit ein 0:1 aus dem Hinspiel wett.