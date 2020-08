In Indonesien leben weltweit die meisten Muslime

Seit Präsident Joko Widodo im Jahr 2014 ins Amt gekommen sei, habe es in dem Inselstaat mindestens 40 Fälle von religiöser Blasphemie gegeben, so Harsono. Bis auf einen Angeklagten seien alle zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Indonesien ist das Land mit der weltweit größten Zahl an Muslimen.