Auch Buwog-Angeklagte machen Urlaub. Dafür ist nun auch reichlich Zeit, denn der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere geht jetzt in eine vierwöchige Sommerpause. So mancher hatte es am letzten Verhandlungstag vor der Unterbrechung am Mittwoch schon sehr eilig. Der mitangeklagte Ex-Lobbyist Peter Hochegger ließ sich schon in der Mittagspause entschuldigen, denn er musste seinen Flug Richtung Brasilien erwischen.