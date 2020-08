Gar nicht daran denken, was gewesen wäre, wenn die Steirerin Lisa Taschler (33) am Dienstagabend in ihrer Wohnung in Beirut gewesen wäre. Die Unterkunft liegt nur einen Kilometer vom Ort der Explosion entfernt. Zum Glück war die Delegierte des Roten Kreuzes anderswo im Hilfseinsatz und kam mit dem Schrecken davon.