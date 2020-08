„Strukturen in Wien sind anders“

Auch könne man einen ganzen Bezirk nicht einfach schließen, nur weil es einen einzigen Cluster in einem Betrieb gibt. Unklar war bis jetzt außerdem, wie die Corona-Ampel für Wien funktionieren wird. Anschober geht davon aus, dass es hier keine Differenzierung nach den 23 Bezirken geben wird, so wie es bei den ländlichen Regionen der Fall ist. „Wien ist anders. Hier sind die Bezirke als Verwaltungsregionen geführt. Die Strukturen sind anders als in ländlichen Regionen.“