Nach den Bullen kommt Ajax

Wo derzeit gerade Meister Salzburg weilt. In den Wildkogel Resorts in Bramberg, wo später auch Ajax Amsterdam absteigt. Normalerweise sind Fußball-Klubs gute Gäste vor allem für die Vier- und Fünfsterne-Hotels – kommt doch eine Entourage von bis zu 60 Mann, die oft zwei Wochen bleibt. Camp-Veranstalter Hannes Empl (SLFC) betreut in einem normalen Jahr bis zu 35 Klubs allein in Salzburg. „Heuer sind es aber nur sechs bis sieben“, rechnet er mit einem Ausfall von etwa 75 Prozent.