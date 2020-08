Schärdinger sind erleichter

Diese Vorschau lässt auch die Schärdinger jubeln. In der Nacht auf Mittwoch erreichte der Inn zu Spitzenzeiten einen Pegel von 729 Zentimetern. Erinnerungen an das Hochwasser 2013 wurden wach, doch die Schutzmaßnahmen hielten. „Die Erleichterung in der Früh war riesig“, freut sich Anrainer Friedrich Wagner – siehe Interview. Mittlerweile wurde schon überall mit dem Abbau der mobilen Schutzwände begonnen.