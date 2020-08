Die Österreich-Tochter von Infineon hatte die Kurzarbeit für rund 1.000 Mitarbeiter in der Produktion im Villacher Werk ursprünglich bis Ende September geplant gehabt. „Wir haben uns aber entschlossen, die Zeit der verringerten Nachfrage verstärkt für die Integration und Weiterentwicklung der Produktionssysteme zu nutzen“, so Infineon-Manager Thomas Reisinger. Dies betreffe „die zukünftige Fertigung in der neuen Chipfabrik sowie die bestehende Produktion“.