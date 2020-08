Die 19-jährige Ellen Fokkema darf als erste Frau in einer ersten Männermannschaft im niederländischen Amateurfußball mitspielen. In der neuen Spielzeit wird sie beim Männerteam des VV Foarut in der vierten Amateurklasse eingesetzt - mit Ausnahmegenehmigung des nationalen Fußballverbandes KNVB.