In Libanons Hauptstadt Beirut hat sich am Tag nach den verheerenden Explosionen am Hafen ein Bild der Verwüstung geboten: Die halbe Stadt ist ein Trümmerfeld, reihenweise wurden Gebäude durch die enorme Wucht der Detonation dem Erdboden gleichgemacht. Drohnenvideos (siehe oben und unten) zeigen das ungeheure Ausmaß der Zerstörung. Mittlerweile stieg die Zahl der Todesopfer auf über 110 an.