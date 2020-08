Auch Spotify und Epic Games verstimmt

Mit seiner Kritik am Geschäftsmodell des Apple App Stores steht Yen nicht alleine da. Der schwedische Musik-Streamingdienst Spotify, der seit dem Start des Apple-Dienstes Apple Music direkt mit dem IT-Giganten aus Kalifornien konkurriert, erhob bereits ähnliche Anschuldigungen und prangerte weitere schmutzige Tricks an, mit denen Apple die Konkurrenz klein zu halten versuche. Beim „Fortnite“-Schöpfer Epic Games wurde man in den letzten Jahren ebenfalls nicht müde, die aus Sicht des Gaming-Konzerns zu hohen Gebühren in Software-Märkten wie Googles Play Store, bei Steam oder eben im Apple App Store anzukreiden. Letztlich musste sich aber auch der Gaming-Riese der Marktmacht der Shop-Betreiber beugen.