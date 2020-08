Veranstalter des Gewinnspiels: Krone Multimedia GesmbH & Co. KG, Muthgasse 2, 1190 Wien, E: post@krone.at („KMM“).

Kooperationspartner: special Deal GmbH, Sillian 25i, 9920 Sillian

Gewinnspielregeln: aus allen Anmeldungen zum krone.at-Newsletter „Krone Reisezeit“ werden bis zum Stichtag die Gewinner ermittelt.

Gewinn: zwei Nächte für zwei Personen im 4-Sterne Hotel Alexanderhof am Millstätter See in Kärnten

Stichtag: 12.08.2020, 10:00 Uhr. Die Gewinner werden nach dem Stichtag ermittelt und verständigt.

Einreichungen: durch Anmeldung zum krone.at-Newsletter „Krone Reisezeit“.



Ich nehme zur Kenntnis, dass KMM dieses Gewinnspiel veranstaltet, um meine personenbezogenen Daten zur Bewerbung ihrer Services zu verwenden. Für die Teilnahmemöglichkeit räume ich der KMM das Recht ein, meine personenbezogenen Daten auf Grundlage der „Datenschutzerklärung“ innerhalb der dort festgelegten Speicherfrist von 24 Monaten zur Zwecken der Veranstaltung des Gewinnspiels sowie zu Zwecken der Direktwerbung zu verarbeiten sowie meine persönlichen Verhalten und Interessen zum Zweck effizienter Direktmarketingmaßnahmen zu bewerten. Den Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit der Direktwerbung und Verhaltens-/Interessensbewertung kann ich unter post@krone.at jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Die Daten werden nicht weitergegeben, können jedoch von konzernverbundenen oder geeigneten externen Auftragnehmern für KMM unter deren alleiniger Verantwortung verarbeitet werden. Nähere Informationen sind der „Datenschutzinformation“ zu entnehmen.



Ich akzeptiere die allgemeinen Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen (= „TNB“).