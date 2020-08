Zwei Nächte für zwei Personen im 4-Sterne Hotel Alexanderhof in Kärnten gewinnen

Es ist der Blick über den See, der Sie verzaubern wird, denn das 4-Sterne-Urlaubshotel Alexanderhof liegt auf dem Sonnenplateau von Millstatt mit herrlichem Panoramablick über den Millstätter See. Wenn Sie von der Seeuferstraße in Millstatt abzweigen und sich die Straße in Richtung Alexanderhof auf den Berg windet, erahnen Sie bereits, was Sie bei Ihrer Ankunft erwartet. Beim Alexanderhof angekommen heißt es zuallererst, den Blick schweifen lassen. Dieser fällt auf den gesamten Millstätter See. Eine echte Besonderheit übrigens, es gibt nicht viel Plätze in der Region, an denen das möglich ist.