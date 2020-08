Die Lage auf den heimischen Almen spitzt sich weiter zu. Der jüngste Fall: bei Türnitz in Niederösterreich wurde eine Herde so verstört, dass sie in Panik floh. Nach einer Anzeige des Bauern sucht die Polizei die „Kuh-Erschrecker“. Und in Kärnten wurde eine Stute von Wanderern beinahe zu Tode gefüttert. Moderatorin Raphaela Scharf spricht mit Umweltredakteur Mark Perry über besorgniserregende Entwicklungen und das richtige Verhalten auf Almen. Außerdem ein Update zur dramatischen Lage in Beirut: nach den beiden Explosionen im Hafen am frühen Dienstagabend suchen Rettungsteams in zerstörten Gebäuden nach Überlebenden. Teile der libanesischen Hauptstadt wurden in Schutt und Asche gelegt, auch die österreichische Botschaft wurde schwer beschädigt.