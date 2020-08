Mit einer unsachgemäß gesicherten und hochexplosiven Fracht ist ein Lkw-Lenker am Montagvormittag auf der Wiener A23 gestoppt worden. Der 54-Jährige hatte mehr als eine Tonne an selbstentzündlichen Stoffen in mehreren Fässern geladen. Diese waren vermutlich für die Feuerwerkherstellung bestimmt.