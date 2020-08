DNA-Analyse soll Klarheit bringen

Endgültige Klarheit werden die genetischen Untersuchungen der Tupferproben bringen, die der örtlich zuständige Amtstierarzt entnommen hat. „Die Ergebnisse der DNA-Analyse sollen auch darüber Aufschluss geben, ob auch die Risse in Spiss jener Wölfin aus der italienischen Population zuzuordnen sind, deren DNA bereits bei den Rissen in Serfaus von Mitte Mai bis Anfang Juni sowie bei den Rissen im Gemeindegebiet von See Mitte Juli nachgewiesen wurden“, heißt es in einer Aussendung.