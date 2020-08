Wiesberger ist mit bisher 20 Teilnahmen bei den vier größten Turnieren der erfahrenste des Trios, der 35-Jährige zeigte sich aber zuletzt über vier Runden nicht in bester Form. Im Vergleich mit allen Stars landete er in der Vorwoche in Memphis im hinteren Teil des Feldes. „Mein Spiel war zu ungenau und fehleranfällig“, resümierte der Burgenländer. Er müsse an einigen Schrauben drehen, um für das erste Major des Jahres bereit zu sein. Es gebe in mehreren Bereichen Steigerungsbedarf, ließ Wiesberger der APA wissen.