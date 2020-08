Mit ein paar Gleichgesinnten zog er sich dann noch vor Corona auf eine Berghütte in Tirol zurück - und dort, in vielen Jam-Sessions, entstand dann „Tandem“ - ein Album voller Lieder, „die mehr aus dem Leben gegriffen sind. Das wäre alleine nicht passiert. Früher war ich verträumter und melancholischer.“ Und so präsentiert sich der Einzelgänger Julian le Play in Zeiten des Abstands als Teamspieler. Hoffentlich bald auch wieder live auf der Bühne...