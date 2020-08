Deswegen wurden heute Morgen am Hauptbahnhof in Klagenfurt die ersten Fünf-Euro-Gutscheine von Spar verteilt. „Wir haben ein bestimmtes Kontingent an Gutscheinen, welches sowohl auf Fahrgäste der Bahn wie auch Busse verteilt wird. Die Aktion sollte dahingehend sensibilisieren, dass Sicherheit unser wichtigstes Gut ist“, erklärt Reinhard Wallner Regionalmanager der ÖBB.