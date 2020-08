Jugendliche verhalten sich häufig so, als wüssten sie bereits alles über Sex. In Wirklichkeit ist die Unsicherheit oft groß. Aber mit den Eltern darüber reden ist ihnen peinlich. „Teenager haben oft ein großes Schamgefühl und streben in der Pubertät nach Autonomie. Darum empfinden viele die eigenen Eltern als denkbar ungeeignet um über intime Gedanken, Unsicherheiten und Fragen zu sprechen“, so Marianne Römer, pädagogische Leiterin bei SOS-Kinderdorf in Wien. Mütter und Väter sollten dies aber nicht als Abwertung oder mangelndes Vertrauen deuten, sondern den ersten Schritt machen und als einfühlsame Gesprächspartner zur Seite stehen. Die Expertin hat hilfreiche Ratschläge parat, wie dies am besten gelingt.