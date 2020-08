Sehr gutes Verhältnis zu Antonio Conte

Die Gerüchteküche in Italien brodelt: Nach seinem Rundumschlag soll Lazaro-Trainer Antonio Conte bei Inter Mailand vor dem Aus stehen. Der 51-Jährige hatte die Vereinsführung hart kritisiert. Massimiliano Allegri wird bereits als Nachfolger in Mailand gehandelt. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit Antonio Conte. Es ist eine gegenseitige Wertschätzung da. Es hat im Moment einfach noch nicht richtig gepasst. Was klubintern passiert, darauf haben wir sowieso keinen Einfluss“, so Hagmayr.