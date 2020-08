Am Mittwoch ist eine 18-jährige Pkw-Lenkerin aus Villacher aus bisher unbekannter Ursache von der Ossiacher See Süduferstraße in Ossiach von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau touchierte einen Baum sowie eine Laterne - danach kam das Fahrzeug in einer Böschung zum Stillstand. Die Feuerwehren mussten die Lenkerin aus dem Auto befreien.