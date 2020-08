Der Rundumschlag von Hans-Peter Doskozil an diesem Montag ließ die interessierten Beobachter fragend zurück. Anstatt Antworten in der Commerzialbank-Causa zu liefern, schwurbelte der burgenländische Landeshauptmann über blaue Gartenmauern, schwarze Geldspenden und die bösen, bösen Medien. Der sonst so eloquente und beliebte Sonnenkönig schwamm plötzlich gewaltig - was war das, Herr Doskozil?