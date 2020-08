„Hände der Puppe auf Brust“

Die karikaturhafte Puppe soll der Prinz nach Angaben von Virginia Roberts Giuffre benützt haben, um in einem Arbeitszimmer in Epsteins Haus in New York junge Frauen sexuell zu belästigen. So soll er Giuffre und eine weitere Frau mit der Puppe an den Brüsten befummelt haben. Danach hätte er sich von Giuffre noch eine „erotische Massage“ geben lassen.